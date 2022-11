Energydrink-Hersteller: Manager-Trio übernimmt bei Red Bull nach Tod von Gründer Mateschitz

Mark Mateschitz habe seine Rolle als Head of Organics niedergelegt. „Die Entscheidung ist mir schwergefallen, weil die Organics by Red Bull ein Herzensprojekt von mir sind. Aber ich halte nichts davon, sowohl Angestellter als auch Gesellschafter in der gleichen Unternehmung zu sein“, wird Mateschitz in der Aussendung zitiert. Er wolle sich künftig auf seine Rolle als Gesellschafter konzentrieren.



