 Familienholding: Haniel-Vorstand Thomas Schmidt wird Nachfolger von Stephan Gemkow

Gemkow war im August 2012 an die Haniel-Spitze gerückt, das Familieunternehmen steuerte damals in schwerem Fahrwasser. Er hatte dann umfangreiche Aufräumarbeiten im Portfolio des 1756 gegründeten Unternehmens vorgenommen. Haniel habe in der Vergangenheit zu stark auf Händler gesetzt, befand er. Hohe Abschreibungen auf ihren Anteil am Handelsriesen Metro hatten die Duisburger etwa 2012 tief in die roten Zahlen gerissen.