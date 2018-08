Familienkonzern: Haniel verkauft Metro-Anteil – Komplettausstieg möglich

DuisburgDer Duisburger Familienkonzern Haniel steht womöglich vor dem Ausstieg beim Handelskonzern Metro. Die EP Global Commerce GmbH (EPGC) wird in einem ersten Schritt 7,3 Prozent der Stammaktien der Metro AG kaufen, wie Haniel am Freitag in Duisburg mitteilte. Zudem habe EPGC eine Option auf den Kauf der restlichen 15,2 Prozent der Papiere. Mit dem Geld will der bisher größte Einzelaktionär des MDax-Konzerns sich breiter aufstellen.