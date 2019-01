 Fast-Food-Kette: Wachstum von McDonald's in den USA schwächt sich ab

FrankfurtDie Fastfood-Kette hat in ihren US-Lokalen im vierten Quartal das geringste Umsatzwachstum seit fast zwei Jahren verzeichnet. Das Unternehmen leidet unter dem zunehmenden Wettbewerb mit örtlichen Restaurants und anderen Ketten. Der Erlös in den Geschäften in den USA, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, legte um 2,3 Prozent zu – weniger als Analysten erwartet hatten.