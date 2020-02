Fluggesellschaft Austrian Airlines streicht jede dritte Führungsposition

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines wird im Rahmen eines Sparprogramms auch zahlreiche Führungspositionen streichen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen etwa 90 von rund 300 dieser Posten wegfallen. „Die Veränderungen im Management-Team werden uns als Austrian Airlines helfen, an Schlagkraft zu gewinnen und in der derzeitigen Marktsituation besser zu bestehen“, erklärte Airline-Chef Alexis von Hoensbroech laut einer Mitteilung. „Nur mit einer starken Führungsmannschaft und schlanken Strukturen können wir unsere Austrian auch zukunftsfähig aufstellen.“