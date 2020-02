Fluggesellschaft: Etihad Airways verkauft 38 Flugzeuge für eine Milliarde Dollar

Die Fluggesellschaft Etihad Airways hat den Verkauf von 38 Flugzeugen an eine Investment- und eine Leasing-Firma angekündigt. 22 Airbus A330 und 16 Boeing 777-300ER gingen an KKR und Altavair AirFinance, teilte die verlustträchtige Fluggesellschaft aus Abu Dhabi am Dienstag mit.