Fluggesellschaft: Finanzinvestor Apollo will angeblich Airline SAS übernehmen

Die durch die wachsende Billig-Konkurrenz unter Druck geratene Airline war durch die Flug-Ausfälle während der Corona-Pandemie 2020 in eine tiefe Krise geschlittert und musste mit Staatsgeld gerettet werden. Dänemark und Schweden sind mit insgesamt etwa 40 Prozent an der Firma beteiligt. Im Sommer 2022 meldete SAS wegen der Belastungen durch einen Pilotenstreik in den USA Insolvenz an.