Fluggesellschaft: Piloten von British Airways stimmen für Streiks

Ein BA-Sprecher sagte, die Airline versuche, eine Lösung zu finden, um so die Reisepläne ihrer Kunden zu schützen und Streiks zu vermeiden. Man fordere Balpa auf, so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren. BA bietet den Piloten nach eigenen Angaben eine Gehaltssteigerung in Höhe von 11,5 Prozent im Laufe von drei Jahren.