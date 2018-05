Flughafen: Mehr Sicherheitskontrollen sollen Chaos in Berlin-Tegel verhindern

BerlinZusätzliche Linien für die Sicherheitskontrollen sollen ein Sommer-Chaos am Berliner Flughafen Tegel verhindern. Der Betreiber und die Fluggesellschaft Eurowings kündigten nach einem Treffen am Dienstag an, die Abläufe an dem überlasteten Airport weiterhin gemeinsam verbessern zu wollen.