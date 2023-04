Flugverkehr: US-Fluggesellschaft Southwest stoppt kurzzeitig Flugbetrieb

Die US-Fluggesellschaft Southwest hat am Dienstag wegen eines technischen Problems kurzzeitig keine Flugzeuge mehr starten lassen. Southwest und die Luftfahrtbehörde FAA gaben schon wenig später den Luftverkehr wieder frei, doch landesweit waren in der Folge mehr als 1700 Flüge verspätet. Nach Angaben der Webseite FlightAware.com war Southwest für weit mehr als die Hälfte aller Verspätungen in den USA verantwortlich.