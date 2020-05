Flugzeugbauer Boeing sammelt 25 Milliarden Dollar ein

Dem angeschlagenen Flugzeugbauer Boeing ist ein Befreiungsschlag am Kapitalmarkt gelungen, um in der Coronakrise liquide zu bleiben. Der US-Luftfahrtriese gab in der Nacht auf Freitag bekannt, 25 Milliarden Dollar (23 Milliarden Euro) mit der Ausgabe von Anleihen bei Investoren eingesammelt zu haben.