Flugzeugbauer: Lackschaden-Streit von Airbus und Qatar Airways eskaliert

Der Streit des Flugzeugbauers Airbus mit Qatar Airways über Schadenersatz für angebliche Lackschäden beim Langstreckenjet A350 schaukelt sich immer weiter hoch. Airbus hat von sich aus eine Bestellung der Fluggesellschaft über 50 Maschinen vom Typ A321neo annulliert, wie ein Airbus-Sprecher am Donnerstagabend bestätigte. Insidern zufolge hatte Airbus das bei Terminabsprachen zum bevorstehenden Prozess an einem Londoner Gericht erklärt. Ende April soll dort über die Klage von Qatar auf gut 600 Millionen Dollar Schadenersatz aufgrund von Lackschäden am A350 verhandelt werden. Die Luftfahrtbehörde von Katar betrachtet das als Sicherheitsrisiko und hatte die Airline angewiesen, 21 ihrer insgesamt 53 Maschinen dieses Typs am Boden zu lassen. Airbus hatte Abnutzungserscheinungen eingeräumt, Sicherheitsrisiken aber verneint.