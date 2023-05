Galeria Karstadt Kaufhof Die Karstadt-Filiale in Bremen ist gerettet

Gute Nachrichten für Bremen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des dortigen Karstadt-Hauses: Ihr von der Schließung bedrohter Arbeitgeber ist gerettet. Am heutigen Donnerstag haben sich nach Informationen von der WirtschaftsWoche die Gustav-Zech-Stiftung als Vermieter der Immobilie und der Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof als Mieter über die künftigen Konditionen geeinigt. Zech teilte mit, das seit 1932 betriebene Traditionshaus werde „somit weiter der größte und wichtigste Einzelhändler der Bremer Innenstadt bleiben“.

Die Zahl der Galeria-Filialen, die zwecks Rettung des insolventen Warenhauskonzerns geschlossen werden sollen, wird sich damit um eine verringern: von 47 auf 46. Erhalten bleiben von den bisher 129 Galeria-Filialen damit mindestens 83. Ob weitere von der Schließung-Liste gestrichen werden, muss sich in den kommenden Wochen entscheiden. Ende April meldete die Lebensmittel-Zeitung, auch über das formal schon beschlossene Aus der Filialen in Rosenheim, Braunschweig, Dortmund und Regensburg werde noch verhandelt. Aktuell melden die „Ruhr Nachrichten“, auch der Galeria-Standort Dortmund sei gerettet.

Geplant war die Schließung des Bremer Warenhauses für spätestens Ende Januar 2024. Nach WirtschaftsWoche-Informationen wird Karstadt nun stattdessen die gemietete Fläche des Hauses in Bremen von 50.000 Quadratmetern um ein Drittel auf rund 33.400 Quadratmeter reduzieren und modernisieren. Auch in den anderen überlebenden Filialen will Galeria Karstadt Kaufhof die Verkaufsfläche um angeblich rund ein Fünftel verringern.

Den in Bremen durch die Vereinbarung komplett frei werdenden Anbau des ansonsten denkmalgeschützten Gebäudes in 1-A-Lage will der Bau- und Immobilienunternehmer Zech für unterschiedliche Nutzungsformen neu entwickeln. Bis spätestens Ende Januar 2025 muss Galeria die Fläche frei machen und an Zech zurück geben.