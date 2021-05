Galeria Karstadt Kaufhof: Keinen Cent Staatshilfe mehr!

Warum also sollte der Staat einem solchen Unternehmen unter die Arme greifen? Die Antwort liegt nahe: Wegen der Tausenden Mitarbeiter, die sonst bald auf der Straße stünden. Doch ist das wirklich so? Immerhin ist der Eigentümer des Konzerns bislang blendend durch die Coronakrise gekommen. So zumindest lassen sich die Veröffentlichungen der vom Unternehmer René Benko gegründeten österreichischen Immobiliengruppe Signa interpretieren, zu der GKK gehört.



So schwoll das Immobilienvermögen von Signa im Coronajahr 2020 weiter an – auf nunmehr 20,6 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern soll mit über 800 Millionen nur knapp hinter den 1,1 Milliarden des Rekordjahrs 2019 gelegen haben. Kurzum: Vertraut man Benkos Zahlenwerk, sollte Signa GKK locker aus eigener Kraft über Wasser halten können.