Galeria Karstadt Kaufhof Von wegen saniert

Ob das gelingt, scheint angesichts der bisherigen Performance indes fraglich. Zumal sich an den operativen Herausforderungen nichts geändert hat. Im Gegenteil: Der Abwanderung der Kunden ins Netz hat Kaufhof-Karstadt bislang wenig entgegen zu setzen. Während Onlinehändler wie Amazon und Zalando hohe Umsatzzuwächse verzeichnen, bröckelt das Geschäft in den Warenhäusern weiter ab. Mehr nach Kapitulation als nach Innovation klingen denn auch Pläne Fanderls, Warenhäuser zu sogenannten City-Hubs umzurüsten und in den Häusern nicht mehr nur Ware zu verkaufen, sondern zusätzlich Pakete zu verschicken. Handelsfläche in bester Innenstadtlage wird so zu schlichter Lagerfläche umfunktioniert.