Gesundheit: Weledas Geschäft mit Naturkosmetik wächst weiter

Weleda macht rund drei Viertel seiner Erlöse mit Naturkosmetik. Diese stiegen um 5,2 Prozent auf 307,6 Millionen Euro. Das Geschäft läuft gut. Inzwischen vertreibt der Hersteller seine Produkte auch in drei eigenen Spas in den Niederlanden, in Deutschland sollen dieses Jahr zwei Wellness-Tempel in Stuttgart und Hamburg folgen. Haben sie Erfolg, sind weitere in Europa geplant.