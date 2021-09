Gesundheitsservice statt Zigaretten Philip Morris bekämpft, was es selbst verursacht

Eine andere Meldung passt auch nicht so recht zur neuen Strategie: So bemüht sich Philip Morris offenbar derzeit um eine Lizenz für die Produktion von Zigaretten in Ägypten. Und was sagt die Pharmakologin Gilchrist? Da dieses „begrenzte Ausschreibungsverfahren“ noch andauere, ziehe sie es vor, „nicht weiter zu kommentieren“.



