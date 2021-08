Getränkekonzern: PepsiCo verkauft Saftsparte an französische Private-Equity-Firma PAI

Die Einnahmen aus dem Verkauf will PepsiCo-Chef Ramon Laguarta nutzen, um mehr gesundheitsbewusste Snacks sowie kalorienarme Getränke auf den Markt zu bringen. PAI hat in den vergangenen Jahren mehrere Deals in der Essens- und Getränkebranche gemacht und unter anderem Häagen-Dazs in den USA von Nestle übernommen.