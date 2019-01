 Große Kauflaune: Deutscher Einzelhandel steigert Umsatz

BerlinDie deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz 2018 das neunte Jahr in Folge gesteigert. Er wuchs zwischen 3,1 und 3,3 Prozent im Vergleich zu 2017, wie das Statistische Bundesamt am Montag in einer Schätzung auf Basis der Daten für die ersten elf Monate mitteilte.