Großhandel: Metro muss hunderte Millionen auf Geschäfte in Russland und Ukraine abschreiben

Der Konzern hatte angekündigt, auch mit Blick auf Mitarbeiter und Kunden in Russland aktiv bleiben zu wollen. Metro hatte im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 in Russland mit 93 Märkten einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro eingefahren. In der Ukraine kam der Großhändler zuletzt auf einen Jahresumsatz von rund 800 Millionen Euro. Im zweiten Quartal zogen die Umsätze in Russland nun in lokaler Währung um 15,8 Prozent an. Metro führte dies auch auf Inflation und Hamsterkäufe der Bevölkerung zurück.