Handel Modekette Hallhuber in Insolvenzverfahren

Die Modekette Hallhuber ist erneut in Schieflage geraten und soll sich nun in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung neu ausrichten. Hintergrund seien „marktbekannte multiple Krisen im Textileinzelhandel und (die) daraus folgenden massiven Umsatzeinbußen“, teilte das Unternehmen mit. Hallhuber habe sich zu dem Schritt entschlossen, um die Suche nach einem neuen Finanzinvestor weiter verfolgen zu können. Die bisherige Geschäftsführung leite das Unternehmen weiter und werde dabei durch den gerichtlich bestellten Sachwalter Christian Gerloff überwacht. Zudem kommen die Sanierungsexperten Sven Tischendorf und Alexander Höpfner als Geschäftsführer an Bord.