Handelskonzern Metro-Chef Koch: „Das ist das Ende des Konglomerats“

In den vergangenen Jahren hatte Metro bereits die Warenhauskette Galeria Kaufhof verkauft und den Elektronikhändler Ceconomy (Media Markt und Saturn) abgespalten. Dadurch hat der einst größte deutsche Handelskonzern erheblich an Umsatz eingebüßt. „Das ist kein Niedergang, sondern das Ende des Konglomerats“, sagte Koch dazu. Kaufhof und Media-Saturn hätten nichts mit dem Lebensmittelgeschäft zu tun gehabt. „Zwischen Real und dem Großhandel gibt es zwar Synergien auf der Einkaufsseite, aber das Geschäftsmodell ist grundlegend verschieden“, so Koch.