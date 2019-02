 Handelskonzern: Metro steht Aufsichtsratssitz für Investor Kretinsky offen gegenüber

DüsseldorfDer tschechische Braunkohle-Milliardär Daniel Kretinsky könnte bald in den Aufsichtsrat des Handelsriesen Metro einziehen. Das Kontrollgremium stehe einem Mandat für Kretinsky oder einem seiner Vertreter offen gegenüber, sagte Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann auf der Metro-Hauptversammlung in Düsseldorf am Freitag. Er habe mit dem Investor gesprochen und ihm dies signalisiert, sagte Steinemann.