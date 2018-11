Hauptstadtflughafen BER Berlins Flughafenchef beklagt Überregulierung im Bauwesen

11. November 2018 , aktualisiert 11. November 2018, 10:47 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld sollte bereits vor Jahren eröffnet werden. Mitschuld an der Verzögerung trägt laut Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup die Baunormen in Deutschland.