Haustierbedarf Zooplus peilt Umsatzverdopplung bis 2025 an

Der Onlinehändler für Haustierbedarf Zooplus will auch in den kommenden Jahren sein hohes Wachstumstempo beibehalten. Konzernchef Cornelius Patt will den Umsatz bis 2025 auf 3,4 bis 3,8 Milliarden Euro steigern. Von jedem Euro sollen dann mindestens vier Cent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleiben, wie der Konzern am Donnerstag in München mitteilte - etwas mehr als die 2020 erzielte sogenannte Ebitda-Marge von 3,5 Prozent.