Herbalifes fettes Comeback „Die Menschen wissen nicht, was gute Ernährung bedeutet“

Im Gegensatz zu Konkurrenten wie den Weight Watchers vertreiben Sie Ihre Produkte durch eigene Vertreter und bringen sie nicht ins Supermarktregal. Was ist der Vorteil für Sie?

Viele Supermärkte verkaufen Proteine, Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel. Was sie nicht haben: Jemand, der die Kunden berät und unterstützt. Das haben wir mit unseren Beratern. Sie sind Trainer, Betreuer, helfen den Kunden, ihre Ziele zu erreichen – Muskeln aufbauen, Gewicht verlieren, gesünder werden, was auch immer. Unsere Berater sollen nicht nur Produkte von A nach B bringen, sondern ein Partner sein.



Die deutsche Verbraucherzentrale hat die Leistungen von manchen Beratern angeprangert. Diese hätten häufig keine staatliche oder von Fachverbänden anerkannte Qualifikation. „Bei dieser Art des Vertriebs werden im persönlichen Gespräch vielfach unzulässige Gesundheitsversprechen gemacht“, heißt es. Was sagen Sie dazu?“

Ich kenne die konkreten Fälle aus Deutschland nicht, kann dazu nichts sagen. Was ich aber sagen kann: Wir sind jetzt seit 41 Jahren im Geschäft – jedes Jahr sind wir besser geworden. Wir bilden unsere Berater sehr gewissenhaft aus, wir beobachten, was sie tun. Aber wir haben Hundertausende Berater in aller Welt – da gibt es sicher den einen oder anderen, der Dinge tut, die er nicht tun sollte. Wir reagieren sehr schnell, wenn wir solche Fälle mitbekommen. Wenn man ins Internet geht, dann steht da sehr viel Negatives aus unserer Vergangenheit. Aber heute sehen wir das neue Herbalife, wir haben uns die Kritik der Vergangenheit zu Herzen genommen und entsprechend gehandelt.