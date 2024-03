Immobilien Signa Prime erhält millionenschweren Kredit

Signa Prime galt lange als Flagschiff der Immobilien- und Handelsgruppe Signa. Sie ist Eigentümerin von deren wichtigsten Immobilien, darunter das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg, das Oberpollinger in München, das Luxushotel Park Hyatt sowie die Luxus-Einkaufsmeile „Goldenes Quartier“ in Wien.