Die Signa-Gruppe des Tiroler Immobilieninvestors und Galeria-Eigners Rene Benko hat in Österreich einen Millionen-Deal unter Dach und Fach gebracht. Fünf Jahre nachdem die Gruppe die Möbelkette Kika/Leiner übernommen hatte, trennt sie sich wieder davon, wie Signa am Donnerstag mitteilte. Die Immobilien der Kette gehen an das Immobilienunternehmen Supernova Invest des deutschen Investors Frank Albert.