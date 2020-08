In Berlin und an weiteren Standorten Hornbach startet neues Fachmarktkonzept

Hornbach hatte in der Coronakrise starke Umsatzzuwächse verzeichnet und vor wenigen Tagen die Geschäftsprognose angehoben. Zu den Bestsellern bei Hornbach gehörten in den vergangenen Monaten Gartenartikel, Wandfarben und Grills. „Als es wärmer wurde, waren dann auch Swimmingpools so schnell weg wie andernorts das Toilettenpapier“, sagte Harsch der WirtschaftsWoche. Generell habe die Warenversorgung aber gut funktioniert. „Viele Menschen wollen es sich vor allem in Krisenphasen schön machen“, begründete Harsch den Kundenzustrom. Sie hätten durch Homeoffice und Kurzarbeit mehr Zeit zu Hause verbracht und diese auch dazu genutzt, Reparaturen oder Heimwerkerprojekte in Wohnung und Garten anzugehen. Zudem hätten mehr gewerbliche Kunden und Profis vom Bau ihr Material bei Hornbach gekauft.