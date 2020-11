Infografik Black Friday und Cyber Monday: Die ultimative Konsumschlacht

Aufgrund der Coronapandemie wird sich die Konsumschlacht in diesem Jahr verstärkt ins Internet zu den großen Onlineshops verlagern: Denn Maskenpflicht und Ansteckungsängste rauben jeglichen Spaß an der Schnäppchenjagd in der Innenstadt. 57 Prozent¹ wollen überwiegend online einkaufen. Nur 14 Prozent¹ möchten persönlich in die Läden gehen.