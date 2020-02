Infografik Laufschuhe: Nikes Angriff auf Adidas

Seit Jahren testet der US-Konzern Nike neue Laufschuhe, um mit seinen Athleten die Zwei-Stunden-Marke im Herren-Marathon zu brechen. Der Leichtathletikverband World Athletics passte nun sogar seine Regeln an die Laufschuhinnovation an: Bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio dürfen die Athleten mit den neuen Nike-Modellen an den Start gehen.