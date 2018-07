Kampf gegen Graumarkt: Schmuckkette Pandora senkt Preise in China um 15 Prozent

DüsseldorfDer weltweit größte Schmuckhersteller Pandora will mit Preissenkungen in China dem Graumarkthandel entgegenwirken. Mit sofortiger Wirkung würden auf den Großteil der Schmuckkollektionen die Preise um etwa 15 Prozent gesenkt, teilte das dänische Unternehmen am Donnerstag mit.