 Kaufhauskette: Schlechtes Weihnachtsgeschäft – Kaufhof drohen Einschnitte

Kaufhof hatte bereits vor seiner Übernahme ein Sanierungsprogramm eingeleitet. Dieses habe aber keine ausreichende Reduzierung der Personal- und Sachkosten gebracht, hieß es. Nun seien einschneidende Maßnahmen notwendig, um so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Insidern zufolge tagt der Aufsichtsrat des Kaufhof am Mittwoch. In diesem sitzen bereits Vertreter des neuen Anteilseigners: Unter anderem ist Wolfram Keil in das Gremium eingezogen, der Geschäftsführer der Signa Retail ist, in der die Handelsbeteiligung der Holding gebündelt sind. Die Arbeitnehmervertreter hatten erklärt, beide Warenhäuser hätten ihren Platz in Deutschland.