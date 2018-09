Kaufhof und Karstadt „Eine Fusion stillt kurz die Blutung, aber heilt nicht die Wunde“

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die beteiligten Banken einer Fusion der zwei traditionsreichen Warenhausketten zugestimmt haben. In der kommenden Woche soll der Vertrag zwischen dem Karstadt-Eigentümer, der österreichischen Signa-Gruppe von René Benko, und der Kaufhof-Mutter HBC, unterzeichnet werden. Damit könnte der zweitgrößte Warenhauskonzern in Europa entstehen – nach dem spanischen Unternehmen El Corte Inglés.