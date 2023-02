Klimazertifikate Selbstversuch mit dem sündigen Ablasshandel

Man kann die Sache auch so wie John Kilani sehen. Als die EU sich aus dem UN-System zurückzieht, arbeitet er im Klimasekretariat der UN. Er gibt damals ein Interview, man kann es sich auf YouTube ansehen. Einen Markt für CO2-Ausgleich, sagt er, das hätte vor den UN noch niemand versucht: „Wir betraten neues Territorium.” Am Anfang, lautet die Botschaft, macht man nun mal Fehler. Dann hebt er das Kinn: „Wir freuen uns, öffentlich verkünden zu können, dass das Potenzial für Missbrauch auf ein Minimum reduziert wurde.”



Tatsächlich haben die UN die Regeln für die Kältemittelfabriken geändert, um den Trick mit den HFKW-Gasen zu unterbinden. Und ein neues Kontrollsystem soll sicherstellen, dass für jedes Zertifikat wirklich CO2 eingespart wird. Als die UN den Shop starten, in dem ich eingekauft habe, schreiben sie selbstbewusst in einer Pressemitteilung: „Jedes Projekt“ verringere nun Emissionen. Also auch mein Staudammprojekt? Das will ich den Mann fragen, der mir die Zertifikate verkauft hat. Ähnlich wie bei Amazon bieten die UN die Projekte im Shop nicht selbst an. Als Verkäufer des Staudammprojekts tritt der brasilianische Konzern Carbotrader auf. Sein Chef heißt Arthur Moraes.