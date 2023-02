Klimazertifikate Selbstversuch mit dem sündigen Ablasshandel

Die UN äußern sich trotz mehrfacher Anfrage weder zu ihrem Klimashop noch zu dem brasilianischen Staudamm. Für den TÜV Nord ist die Sache hingegen eindeutig. Dessen Prüfer haben sich den Damm schon 2012 angesehen und bescheinigt: Das Projekt entspreche allen UN-Kriterien. Auch die Merkwürdigkeit mit der Vor-Kyoto-Lizenz ändere daran nichts. „Eine Lizenz bedeutet noch nicht, dass ein Kraftwerk gebaut wird“, teilt der TÜV Nord mit. Das widerspreche auch den UN-Regeln nicht. Was nun stimmt, kann ich wohl nur vor Ort herausfinden.



Zum Staudamm führt eine bucklige Feldstraße, vorbei an Sojafeldern und Kuhweiden. Kilometerweit schlängelt sich der Fluss Ivaí durch die Graslandschaft, bis er hier auf 40 Meter Stahlbeton prallt, die aus dem Flussbett wachsen. Davor staut sich das Wasser zu einem kleinen See. Dahinter ist der Fluss nur noch ein Rinnsal. Das also ist er: der Ort, an dem ich klimaneutral wurde.