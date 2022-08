Kochboxenlieferant: Hellofresh erzielt trotz Gegenwind Rekordumsatz – Aktie steigt um gut neun Prozent

In der Corona-Pandemie wuchs der Anbieter von Lebensmitteln in sogenannten Kochboxen, die im Abo-Modell mit Rezepten und abgemessenen Zutaten direkt an die Haustür geliefert werden, rasant und profitierte von Hygienebeschränkungen und dem Trend zum Homeoffice. Nun weitet Hellofresh das Angebot aus, um mehr Kunden ansprechen zu können und setzt dabei vor allem auf Fertiggerichte. Diese sind inzwischen in den USA und Australien in vielen Supermarktregalen zu finden. „Wir haben kaum etwas an unseren Investitionsplänen geändert und stellen auch weiter ein“, sagte Richter. Hellofresh wolle im Herbst wie geplant in zwei neuen europäischen Ländern an den Start gehen.