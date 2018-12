Konsumgüter Kosmetikbranche geht nach Umsatzplus mit Optimismus ins Jahr 2019

FrankfurtNach Umsatzzuwächsen in diesem Jahr rechnen Deutschlands Kosmetikhersteller 2019 mit einer weiteren Verbesserung ihrer Geschäfte. „Wir konnten unsere Prognose für 2018 erfüllen und blicken wieder zuversichtlich in die Zukunft“, sagte der Geschäftsführer des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel (IKW), Thomas Keiser, am Donnerstag in Frankfurt. „Für 2019 erwarten wir erneut ein Wachstum von zwei Prozent.“