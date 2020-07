Konzernkreise: Deutsche Bahn hat offenbar bis Mai 1,2 Milliarden Euro Verlust gemacht

Die Deutsche Bahn hat Konzernkreisen zufolge in der Coronakrise schon einen Milliardenverlust eingefahren und erwartet dieses Jahr auch keine grundlegende Besserung mehr. Allein in den ersten fünf Monaten habe der Betriebsverlust 1,2 Milliarden Euro betragen, sagten mit den Zahlen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.