Kroger: Immer mehr US-Händler führen Mindestalter für Waffenkauf ein

New YorkDie landesweiten Demonstrationen von Jugendlichen für mehr Waffenkontrollen zeigen Wirkung. Mit Dick’s Sporting Goods, Walmart und nun auch Kroger haben sich gleich drei große Einzelhändler in den USA freiwillige Beschränkungen auferlegt. Die Supermarktkette Kroger kündigte am Donnerstag an, dass sie Waffen in Zukunft nur noch an Menschen verkauft, die mindestens 21 Jahre alt sind.