Lebensmittelhandel: EU will massiv in Beziehung zwischen Supermärkten und Lieferanten eingreifen

Die Vorschläge aus Brüssel gehen noch weiter: Behörden in den Mitgliedsstaaten sollen künftig Untersuchungen in Handelspraktiken einleiten können, auch wenn keine Beschwerde vorliegt. Sie sollen „abschreckende“ Geldbußen verhängen können, sollten sie Verstöße feststellen. Und die EU-Mitgliedsstaaten können noch strengere Regeln gegen unlauteren Wettbewerb erlassen, wenn sie dies für nötig halten.

Der Handel ist über den Brüsseler Richtlinienentwurf besorgt, weil er es osteuropäischen Regierungen künftig leichter macht, westeuropäische Unternehmen aus dem Markt zu drängen. Schon jetzt haben zahlreiche osteuropäische Länder Schranken errichtet, die der Warenfreiheit in Europa widersprechen. So müssen in Rumänien 51 Prozent der in Supermarkt angebotenen Waren aus heimischer Produktion stammen. In Bulgarien dürfen Verpackungen nur auf Bulgarisch beschriftet sein und sonst in keiner anderen Sprache. Das verpflichtet Konzerne, Ware eigens für den bulgarischen Markt zu verpacken. Die ungarische Regierung macht keinen Hehl daraus, dass sie ausländische Handelskonzerne am liebsten ganz aus dem Land drängen möchte.