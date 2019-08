Lieferdienste: Takeaway und Just Eat einigen sich auf Fusionsdetails

Amsterdam, London Die Essens-Lieferdienste Takeaway.com und Just Eat sind sich bei den Details für ihre geplante Fusion einig. Der neue Konzern soll nach dem Zusammenschluss Just Eat Takeaway.com heißen. Der Deal soll dem neuen Unternehmen zunächst eine jährliche Kostenersparnis in Höhe von zehn Millionen Euro einbringen, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. Bis zum vierten Jahr nach Vollzug des Deals sollen sich die Einsparungen verdoppeln.