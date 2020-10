Logistik: Post erwartet vor Weihnachten Rekordzuwachs im Expressgeschäft

Eine Paketflut im Weihnachtsgeschäft soll der Deutschen Post mitten in der Corona-Pandemie Rekord-Zuwächse bescheren. Die Express-Sparte des Bonner Konzerns erwartet ein Wachstum der Sendungsmengen von über 50 Prozent, wie sie am Montag mitteilte. Das Verhalten der Verbraucher ändert sich in der Coronakrise grundlegend, sie bestellen immer mehr im Internet. Die Post liefert die Ware dann aus.