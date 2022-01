Luftfahrt: Flugverkehr erreicht 2021 nur 50 Prozent des Vorkrisenniveaus

Der Flugverkehr in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr nur langsam vom Einbruch des Vorjahres aufgrund der Corona-Pandemie erholt. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) zählte 1,67 Millionen Passagier- und Frachtflüge. Das seien 14 Prozent mehr gewesen als 2020, dem schwächsten Jahr seit Erhebung der Statistik, aber nur halb so viele wie im Vorkrisenjahr 2019, teilte die DFS am Montag mit.