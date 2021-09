Luftfahrt: Verkehr an deutschen Flughäfen auch im Sommer unter Vorkrisen-Niveau

Trotz der Urlaubs- und Feriensaison bleibt das Verkehrsaufkommen an deutschen Flughäfen weit unter dem Niveau von vor der Coronakrise. Im August nutzten 11,7 Millionen Passagiere die Airports, wie der Branchenverband ADV am Mittwoch mitteilte. Dies waren zwar fast doppelt so viele Menschen wie vor einem Jahr, als der Flugverkehr wegen der Virus-Pandemie allerdings noch weitgehend brach lag.