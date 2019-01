 Luftfahrtbranche: Qatar Airways steigt bei China Southern ein

Die arabische Fluggesellschaft hält bereits einen Anteil von knapp zehn Prozent an der chinesischen Cathay Pacific, die ihren Sitz in Hong Kong hat. Qatar ist zudem mit 20 Prozent an der British-Airways-Mutter IAG, mit zehn Prozent an der südamerikanischen Latam Airlines sowie mit 49 Prozent an der italienischen Meridiana beteiligt.