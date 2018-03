Luftfahrtkonzern: Verdi bleibt stärkste Arbeitnehmer-Kraft im Lufthansa-Aufsichtsrat

Die Wahl hatte am Wochenende im Lufthansa-Schulungszentrum in Seeheim-Jugenheim stattgefunden. Dort hatten sich mehr als 450 Delegierte aus über 90 Einzelunternehmen des Konzerns getroffen. Der neue, 20-köpfige Aufsichtsrat konstituiert sich nach der Hauptversammlung am 8. Mai in Frankfurt.