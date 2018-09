Luxus-Modemarke Michael Kors übernimmt offenbar Versace

Der Modekonzern Michael Kors schluckt Insidern zufolge das legendäre italienische Modelabel Versace. Michael Kors habe eine Vereinbarung zur Übernahme der Kontrolle bei Versace unterzeichnet, eine offizielle Ankündigung werde diese Woche folgen, sagten drei mit der Sache vertrauten Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Versace werde dabei mit mindestens zwei Milliarden Dollar bewertet. Der Finanzinvestor Blackstone, der 2014 einen Anteil von 20 Prozent an Versace übernommen hatte, werde ganz bei dem Unternehmen aussteigen. Die Versace-Familie, die die restlichen Anteile hält, bleibe dagegen an Bord. Versace und Blackstone wollten sich nicht äußern, bei Michael Kors war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.