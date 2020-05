Luxuskonzern: Richemont sieht sich im Corona-„Tsunami“ – Umsatz bricht ein

Wie zuvor bereits die Konkurrenten LVMH oder Swatch will auch das Genfer Unternehmen die Dividende kürzen. Richemont schlage den Aktionären eine Halbierung auf einen Franken je Aktie vor. Gleichzeitig denke Richemont über eine Kompensation etwa in Form eines Anrechts auf den Erwerb von Aktien zu vorteilhaften Bedingungen nach. Einzelheiten dazu will der Konzern in sechs bis acht Wochen vorlegen, sagte Rupert.