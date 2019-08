Medienbericht: Vorläufiger Stop für E-Tretroller in Mailand

Mailand In der norditalienischen Metropole Mailand sollen E-Tretroller in Kürze aus dem öffentlichen Raum verschwunden sein – bis auf weiteres. Die Kommunalverwaltung habe die Verleiher am Mittwoch aufgefordert, die Fahrzeuge innerhalb von drei Tagen aus dem öffentlichen Raum abzuziehen, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“. Bei der Kommune war am Freitag zunächst keine Bestätigung dafür zu erhalten.